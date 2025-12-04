Gabon: HAITI - Le Conseil des ministres approuve le décret électoral du 1er décembre 2025

LIBREVILLE — Selon un communiqué de presse du département d'Etat américain, l'approbation du décret électoral haïtien par le Conseil présidentiel de transition (CPT) marque une étape importante sur la voie de la stabilisation de la sécurité et de la gouvernance en Haïti. Le peuple haïtien attend depuis près de dix ans de pouvoir élire démocratiquement ses dirigeants.

Nous encourageons les dirigeants politiques, la société civile et la communauté internationale à soutenir Haïti dans ses efforts pour rétablir la stabilité politique.

Les États-Unis attendent également avec impatience la conférence qui se tiendra le 9 décembre à New York, où les partenaires d'Haïti se réuniront afin de mobiliser des contributions pour la Force de répression des gangs. Cette initiative est essentielle pour renforcer la sécurité en Haïti et mettre fin à la violence perpétrée par les gangs criminels et terroristes.