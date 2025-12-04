Gabon: Forum national de la Jeunesse - Une réunion de concertation se tiendra le Samedi 06 décembre 2025, à 15h00

4 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)

La Coordination Générale du Forum National des Organisations de la Jeunesse a l'honneur de porter à la connaissance des Responsables des Mouvements de Jeunesse des Partis Politiques que, dans le cadre de la poursuite des travaux relatifs à la seconde phase d'échanges et de discussions sur la Note Conceptuelle du Projet du Dialogue National en perspective entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, et la Jeunesse Gabonaise, une réunion de concertation se tiendra le Samedi 06 décembre 2025, à 15h00, au Siège Social de la Fondation Fonds Chrétien pour le Développement d'Afrique (FCDA), situé entre les échangeurs de Nzeng-Ayong et de la Cité de la Démocratie, face à la Station Gabon Oil Company (GOC).

La participation effective desdits responsables des mouvements de jeunesse des partis politiques est sollicitée, afin de garantir une représentativité équilibrée et un dialogue constructif autour des enjeux majeurs soumis à l'appréciation de la jeunesse gabonaise.

La Coordination Nationale réaffirme son attachement au respect des institutions, à l'écoute de toutes les sensibilités et à la promotion d'un cadre inclusif permettant à chaque acteur jeunesse de contribuer, avec responsabilité et sérénité, à cette démarche nationale.

Elle remercie par avance les différents responsables pour leur disponibilité et leur sens du devoir.

