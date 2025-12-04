Gabon: Coopération Gabon - Belgique - 'Tropical Storm'

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation M.Hermann Immongault assurant l'intérim du Ministre de la Défense Nationale a assisté, le mercredi 3 décembre 2025, aux côtés de son homologue Théo Francken, Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique, a assisté à une phase des manœuvres militaires Tropical Storm dans leur 5ème édition.

Après un briefing d'état major à l'hôtel Radisson Blu, le champ des opérations de la Pointe Denis a été le théâtre des sauts en parachutes.

D'abord une première phase à basse altitude avec ouverture automatique des équipements puis, une seconde à plus de 3000 mètres d'altitude.

Ces éléments aéroportés devaient retrouver les troupes au sol pour les combats au corps à corps.

En présence des deux Ministres et des États Majors des deux armées, l'exercice sur le champ d'opérations de la Pointe Denis s'est achevé par une représentation des opérations maritimes.

Il faut rappeler que la Mission conjointe "Tropical Storm" menée par le Gabon et la Belgique est organisée sur le sol gabonais depuis 2015 et vise à renforcer les capacités opérationnelles des Forces Armées Gabonaises.