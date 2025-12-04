Madagascar: Face à la baisse d'attractivité, le ministère du Tourisme fait appel aux influenceurs

À Madagascar, les manifestations de protestation d'octobre dernier contre le précédent régime, suivies de son renversement et largement relayées dans les médias internationaux, ont provoqué d'importants dommages collatéraux sur le secteur du tourisme. L'Office national du tourisme de Madagascar a décidé de lancer une vaste opération séduction afin de relancer l'attractivité de la destination malgache, en misant notamment sur les influenceurs.

Des paysages aussi époustouflants que diversifiés, une flore et une faune exceptionnelles, une hospitalité reconnue... Les atouts touristiques de Madagascar sont immenses. Mais la destination pâtit régulièrement des soubresauts politico-sociaux du pays.

Annulations de voyages, suspension de vols, publications de « conseils aux voyageurs » alarmistes... Près de 80 % des touristes étrangers ont annulé ou reporté leur séjour sur l'île. Pour contrer cette hécatombe, l'Office national du tourisme a donc choisi de prendre le zébu par les cornes en lançant sa campagne intitulée « Redorons ensemble l'image de Madagascar », articulée autour de deux messages principaux. « Le premier (message) est que Madagascar est complètement opérationnel et complètement ouvert, le second est que c'est une destination sûre », explique Danny Barivelo, directeur exécutif de l'Office national du tourisme.

Le budget du ministère du Tourisme en baisse

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seulement, le développement du tourisme, ne figure pas parmi les priorités du nouveau gouvernement, en comparaison aux besoins urgents en électrification et en accès à l'eau potable. Aussi, les opérateurs touristiques prévoient, cette année encore, de faire appel aux influenceurs spécialisés dans les voyages d'exception.

« Effectivement, pour la loi de finances de 2026, le budget du ministère du Tourisme et de l'artisanat a effectivement baissé de plusieurs milliards, précise Danny Barivelo, directeur exécutif de l'Office national du tourisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la promotion de la destination et ces voyages d'influenceurs-là n'ont jamais été financés via la loi de finances. Ça a été financé par l'Office national du tourisme de Madagascar via les vignettes touristiques. On a aussi des partenaires, des partenaires techniques et financiers, et on a surtout le secteur privé qui est très impliqué, avec la prise en charge de la logistique des voyages de ces influenceurs-là qui via leurs posts sur les réseaux sociaux, constituent selon nous, la meilleure vitrine pour la destination Madagascar. »

L'Office national du tourisme invite également les personnalités malgaches, les artistes, les créateurs de contenu ou les sportifs à devenir ambassadeurs du pays et se faire la caisse de résonance d'un message positif autour de cette île, véritable joyau de l'océan Indien.