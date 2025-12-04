Sénégal: UCAD - Le Collectif des Amicales dénonce une violation des franchises universitaires

Le climat social s'est à nouveau tendu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) après les incidents survenus sur le campus. Le Collectif des Amicales a dénoncé une « violation flagrante des franchises universitaires » à travers l'intervention des forces de l'ordre dans l'espace universitaire.

Dans un communiqué publié jeudi, la structure estudiantine juge ces faits « profondément déplorables » et y voit une rupture des engagements convenus avec les autorités lors des récents pourparlers.

Reprises des négociations ce jeudi

Le Collectif rappelle avoir suspendu son mot d'ordre de contestation pour favoriser le dialogue, à condition que la note autorisant la présence policière à l'UCAD soit retirée.

Des rencontres ont eu lieu avec le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom, avant qu'un échange en ligne ne soit organisé avec le Premier ministre Ousmane Sonko, souligne le communiqué.

Si des avancées ont été notées sur certaines revendications, notamment les formations de Master 1 et 2, le retrait total des forces de l'ordre reste, selon les étudiants, le préalable non négociable à toute reprise des discussions.

Face à la tension, le Collectif a annoncé un repli à la base pour consulter ses militants et définir la suite du mouvement. Une nouvelle rencontre avec les autorités est prévue ce jeudi à 17 heures pour tenter de relancer les pourparlers. Le Collectif réaffirme sa détermination à défendre « exclusivement les intérêts de l'étudiant » et assure que sa mobilisation reste intacte face aux défis actuels de l'enseignement supérieur.