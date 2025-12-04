Sénégal: Journée mondiale du handicap - Bilan, sensibilisation et doléances à Gandon

À l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, célébrée hier mercredi 3 décembre, les organisations de personnes vivant avec un handicap de la région de Saint-Louis se sont réunies dans la commune de Gandon.

Cette rencontre, présidée par le Directeur régional de l'Action sociale en présence d'autorités locales et de partenaires, a permis d'évaluer les actions menées au cours de l'année, de définir les perspectives pour 2026 et de mener une large campagne de sensibilisation sur les maladies dites handicapantes, notamment le diabète et la lèpre.

« Cette journée du 03 décembre nous est dédiée. Donc on en a profité pour faire le bilan et les perspectives de nos activités. L'année dernière, on avait des projets et il fallait faire l'évaluation de ces projets mais aussi se pencher sur les perspectives. Il nous fallait également discuter pour voir quels seront les partenaires qui vont nous accompagner pour l'année prochaine », a expliqué Mme Diaw Guèye Baldé, Vice-présidente régionale de la Fédération des associations de personnes handicapées de Saint-Louis.

Au-delà du bilan, la célébration a été l'occasion d'une importante action de prévention auprès des membres de la fédération. « On a profité de l'occasion pour sensibiliser nos parents, nos amis, nos voisins sur les maladies handicapantes, telles que le diabète, la lèpre, qui sont des maladies qui, si elles ne vous tuent pas, vont vous laisser des séquelles. Et ces séquelles-là vous donnent des handicaps. C'est cela la raison de notre sensibilisation », a souligné Mme Baldé.

Elle a également insisté sur une préoccupation majeure : l'accès à la carte d'égalité des chances, encore très limitée dans la région. « On a besoin de ces cartes, parce que c'est pratiquement la monnaie de la résolution de certains de nos problèmes », a-t-elle rappelé, tout en saluant la récente décentralisation de leur production. « C'est vraiment une grosse épine qu'on nous tire des pieds, parce que ça nous permet de produire la carte plus rapidement, mais aussi de permettre à toutes les personnes handicapées d'en disposer sans difficulté », s'est-elle réjouie.

Un avis partagé par Atoumane Kane Sy, président départemental de la Fédération des associations de personnes handicapées, qui a déploré les longues attentes que subissent certains bénéficiaires : « Depuis 19 mois, beaucoup peinent à jouir pleinement des avantages de ces cartes », a-t-il regretté. Il a lancé un appel pressant aux autorités, en particulier au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, afin de remédier aux difficultés persistantes.

Cette journée a ainsi été l'occasion pour les associations de rappeler leurs attentes, tout en réaffirmant leur détermination à défendre les droits des personnes handicapées dans la région de Saint-Louis