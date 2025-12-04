Sénégal: Kaolack - Initiées au numérique - Des victimes attendent toujours l'ouverture du centre d'accueil

Près d'une trentaine de femmes et de jeunes filles toutes victimes , par le passé de diverses formes d'agressions ont démarré hier mercredi 3 décembre, une formation de deux jours consacrée au numérique.

Au-delà de la volonté de favoriser leur rééquilibrage mental et psychologique, cette session vise également à renforcer les capacités intellectuelles de ces anciennes victimes de violences sexuelles, psychologiques ou économiques en les initiant aux usages numériques à travers leurs téléphones portables et autres outils.

Pour mener à bien cette démarche, l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (Aprofes) avec l'appui de son partenaire privilégié, la coopération belge son partenaire privilégié a mobilisé une clinicienne spécialiste en psychologie et santé mentale, afin d'assurer la pertinence er l'accessibilité des enseignements dispensés quel que soit le niveau d'instruction des participantes. des récipiendaires. Le programme prévoit l'exploration de plusieurs thématiques essentielles telle que la santé mentale, la résilience collective ou encore les violences psychologiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement à ces axes de formation, la question sensible de la dénonciation des violences a été examinée, tout comme l'application des textes juridiques que le Sénégal a ratifié en matière de droits des femmes. Autant de préoccupations pour lesquelles les participantes cherchent à identifier des solutions concrètes.

Il convient également de rappeler que ces seize journées d'activisme ont permis aux femmes de la région de Kaolack de renouveler leur plaidoyer en faveur de l'opérationnalisation du centre d'accueil des victimes de viol implanté dans le district sanitaire de Kaolack. Ce centre, financé par la coopération belge et inauguré par son ambassadeur il y a deux ans, n'a toujours pas été mis en service en raison de l'absence de personnel.

La coopération Belge qui ne souhaite pas recruter elle-même recruter des agents qu'elle serait ensuite contrainte de libérer à la fin de son programme a confié au gouvernement sénégalais, la responsabilité d'affecter une équipe soignante.

Une demande qui demeure sans réponse, laissant les femmes dans l'attente de l'ouverture effective de ce centre, alors même que Kaffrine a déjà finalisé son propre projet, recruté un personnel qualifié et rendu opérationnelle une structure très attendue par les organisations féminines. Cette dernière constitue désormais la première instance capable d'offrir une prise en charge objective aux victimes de viol avant le transfert de leurs dossiers vers les unités d'enquête et les juridictions compétentes.