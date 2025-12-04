Le Directeur régional de l'Action Sociale de Saint-Louis a officiellement lancé hier la production locale des cartes d'égalité des chances à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux personnes handicapées. « Comme vous le savez, jusqu'en 2025, récemment, toutes les cartes de personnes handicapées sont produites au niveau national.

Dans un souci d'accélération de la production pour toucher le plus grand nombre, pour également atteindre les objectifs fixés par les plus hautes autorités, la Direction régionale de l'Action Sociale, à travers la Direction de la Promotion et de la Protection des personnes handicapées, nous a doté d'imprimantes pour permettre la production locale des cartes d'égalité des chances », a précisé Aliou Diagne Guèye avant d'ajouter que 6854 cartes sont déjà produites dans la région avec un objectif global d'au moins 50 000 cartes d'égalité des chances à produire d'ici 2027.

« Parce qu'au niveau national, nous avons une ambition de produire 500 000 cartes d'ici 2027. Compte tenu de cet objectif, nous voulons produire 50 000 cartes à Saint-Louis. Dans ce sens, cette machine va aider à accélérer la production, cela nous permettra également de toucher le plus grand nombre de bénéficiaires », a-t-il indiqué.