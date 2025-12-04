Afrique de l'Ouest: Sanna Manjang remis aux autorités gambiennes par le Sénégal

Sanna Manjang, un ancien membre du tristement célèbre escadron de la mort de l'ancien président Yahya Jammeh connu sous le pseudonyme de 'junglers', a été remis aux autorités gambiennes par le Sénégal.

Manjang a été arrêté le 29 novembre dans la région sénégalaise de Casamance et est accusé de sérieuses violations des droits de l'Homme, notamment des cas de torture, de disparitions forcées, et d'exécutions extrajudiciaires, commises lors du règne de Yahya Jammeh.

Le rapatriement de Sanna Manjang en Gambie marque une étape importante du processus de justice transitionnelle de la Gambie, car Manjang sera probablement inculpé des chefs d'accusation de trahison, de terrorisme, de meurtre, et de crimes contre l'humanité. Son arrestation est considérée par l'opinion générale comme une victoire majeure pour les victimes du régime de Jammeh, qui cherchent à obtenir justice depuis des années.

Il est également envisagé que la capture de Manjang soit utilisée comme un levier pour intensifier la pression sur la Guinée-Equatoriale, et ce, afin qu'elle accepte de procéder à l'extradition de Yahya Jammeh, qui y vit en exile.

Le gouvernement de la Gambie a réaffirmé son attachement à la justice, la responsabilisation pénale, et la protection des droits de l'Homme.

L'arrestation et la remise de Sanna Manjang démontrent l'efficacité de la coopération régionale entre la Gambie et le Sénégal non seulement dans la prévention des activités criminelles transfrontalières, mais également dans l'établissement et le maintien de la coopération judiciaire.