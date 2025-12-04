Pour la quatrième édition de l'Université Internationale Francophone (UIF), des délégations venues d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone se retrouveront les 12 et 13 décembre au Togo pour deux jours d'échanges consacrés à la protection de l'enfant dans un contexte social et humanitaire de plus en plus complexe.

L'initiative veut créer une véritable synergie d'actions entre décideurs publics, juristes, experts de terrain et organisations de la société civile. Objectif : renforcer les cadres juridiques nationaux, harmoniser les pratiques et développer de nouveaux mécanismes pour mieux protéger les enfants sur tout le continent.

Cette rencontre se veut une plateforme opérationnelle permettant aux acteurs africains d'identifier ensemble les innovations, les lacunes et les leviers pour renforcer la sécurité, le bien-être et l'avenir des enfants.

Ces dernières années, le pays hôte s'est distingué par des progrès notables : amélioration du cadre législatif, mise en place de dispositifs institutionnels de protection, programmes sociaux renforcés, lutte accrue contre la traite, le travail des enfants et les violences basées sur le genre, accès élargi des enfants à la justice.

Cette dynamique positionne le Togo comme un acteur engagé et crédible dans la promotion des droits de l'enfant.

En accueillant l'UIF, Lomé envoie un message fort : la protection des enfants n'est pas seulement une obligation juridique, mais un investissement stratégique dans l'avenir de l'Afrique.