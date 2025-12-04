Reçu le 3 décembre à Brazzaville par le médiateur de la République, Valère Gabriel Eteka-Yemet, l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, s'est imprégné du rôle et du fonctionnement de cette institution avant de souligner la nécessité d'établir des relations réciproques avec le bureau du médiateur à Ankara.

Interrogé par la presse, le diplomate turc a exprimé sa satisfaction de rencontrer les responsables des différentes institutions congolaises. « Nous avons discuté aujourd'hui avec le médiateur des différents domaines de coopération qui peuvent être développés avec l'institution soeur en Turquie, notamment le bureau du médiateur à Ankara.

C'est ainsi que nous avons décidé d'en parler davantage avec le directeur de la coopération sur les actions concrètes. C'est une relation à bâtir et nous allons travailler avec monsieur le médiateur pour trouver un domaine de coopération bénéfique aux deux parties », a expliqué Hilmi Ege Türemen à sa sortie d'audience, se félicitant de l'accueil qui lui a été réservé.

En effet, le Congo et la Turquie entretiennent d'excellentes relations depuis des décennies. Cette coopération qui s'est renforcée dans plusieurs domaines, depuis l'ouverture des ambassades dans les capitales des deux pays en 2013 et 2014, a déjà contribué à l'installation, en République du Congo, de plusieurs sociétés turques, dans des secteurs divers, tels que l'économie, l'éducation, l'immobilier, l'énergie, les mines, l'assainissement, la logistique et les activités portuaires.