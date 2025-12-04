Congo-Brazzaville: BAD - De bonnes perspectives dans les domaines de l'assainissement et du développement local

4 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Douniama

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Mohamed Chérif, ont évoqué le 2 décembre à Brazzaville des possibilités de collaboration et de financements entre les deux partis.

Egalement directeur pays pour la République démocratique du Congo de la BAD, Mohamed Chérif et le ministre Juste Désiré Mondélé ont, entre autres, passé en revue les grands axes de la coopération existant entre cette institution et la République du Congo. « Je pense que Monsieur le ministre a bien mentionné que son département s'occupe de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier.

Ce sont des secteurs extrêmement importants pour la population pour le pays. Nous avons parlé des possibilités de collaboration et de financements par la banque, nous avons également passé en revue certaines activités qui sont déjà en cours sur lesquelles nous avons promis de retourner à la BAD pour voir comment nous pourrons accélérer leur traitement », a expliqué le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux personnalités ont également évoqué les possibilités de renforcer leur coopération et d'identifier d'autres activités sur lesquelles la BAD pourrait apporter son soutien. « Il est important aussi de mentionner que Monsieur le ministre a une grande ambition sur un certain nombre d'études de renforcement des capacités, non seulement pour son personnel, mais également pour renforcer les méthodes de travail ainsi qu'améliorer l'efficacité dont il a vraiment à coeur. Nous avons parlé de tous ces éléments et nous sortons très satisfait de cet entretien », a conclu le Mauritanien Mohamed Chérif.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.