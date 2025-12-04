Congo-Brazzaville: BAD - De bonnes perspectives dans les domaines de l'assainissement et du développement local

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Mohamed Chérif, ont évoqué le 2 décembre à Brazzaville des possibilités de collaboration et de financements entre les deux partis.

Egalement directeur pays pour la République démocratique du Congo de la BAD, Mohamed Chérif et le ministre Juste Désiré Mondélé ont, entre autres, passé en revue les grands axes de la coopération existant entre cette institution et la République du Congo. « Je pense que Monsieur le ministre a bien mentionné que son département s'occupe de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier.

Ce sont des secteurs extrêmement importants pour la population pour le pays. Nous avons parlé des possibilités de collaboration et de financements par la banque, nous avons également passé en revue certaines activités qui sont déjà en cours sur lesquelles nous avons promis de retourner à la BAD pour voir comment nous pourrons accélérer leur traitement », a expliqué le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale.

Les deux personnalités ont également évoqué les possibilités de renforcer leur coopération et d'identifier d'autres activités sur lesquelles la BAD pourrait apporter son soutien. « Il est important aussi de mentionner que Monsieur le ministre a une grande ambition sur un certain nombre d'études de renforcement des capacités, non seulement pour son personnel, mais également pour renforcer les méthodes de travail ainsi qu'améliorer l'efficacité dont il a vraiment à coeur. Nous avons parlé de tous ces éléments et nous sortons très satisfait de cet entretien », a conclu le Mauritanien Mohamed Chérif.