Congo-Brazzaville: Lions club international - Pierre-Marie Mboula visite officiellement la région 26

Le gouverneur 2025-2026 du district 403 B1 du Lions club, Pierre-Marie-Mboula, visitera du 2 au 5 décembre la région 26.

Pierre-Marie Mboula est venu au Congo pour visiter les clubs de la ville océane où l'association compte près de 13 Lions clubs. L'objectif principal de ces quatre jours de visite consiste, selon lui, à faire le point des activités avec tous les clubs de la région 26, une région qui regroupe les clubs de Pointe-Noire et de Dolisie.

«Nous sommes à six mois de notre début d'exercice Lions qui a commencé en juillet et je fais le tour des clubs en vue de voir comment ceux-ci fonctionnent et comment leur venir en aide s'il y a des difficultés particulières. Il s'agit aussi de faire les évaluations en vue d'aller plus loin encore dans les activités au second semestre, parce que la raison d'être du Lions club est de servir ceux qui en éprouvent le besoin », a- t-il déclaré.

Et de poursuivre : «J'apporte donc ici un message d'espoir et de solidarité aux membres de notre association, solidarité parce que nous avons besoin de rester tous ensemble. Les membres de cette association sont tous des bénévoles, nous agissons en dehors de nos différentes activités professionnelles. En plus de la solidarité, il y a le partage d'expérience ».

«Chaque année, nous choisissons trois domaines spécifiques et, cette année, nous avons fait un focus sur la santé mentale, la malnutrition et l'environnement », a-t-il indiqué. Le district 403 B1 du Lions clubs regroupe 8 pays de la sous-région africaine, à savoir le Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Angola, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad et Sao Tomé et Principe.