Congo-Brazzaville: Lions club international - Pierre-Marie Mboula visite officiellement la région 26

4 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

Le gouverneur 2025-2026 du district 403 B1 du Lions club, Pierre-Marie-Mboula, visitera du 2 au 5 décembre la région 26.

Pierre-Marie Mboula est venu au Congo pour visiter les clubs de la ville océane où l'association compte près de 13 Lions clubs. L'objectif principal de ces quatre jours de visite consiste, selon lui, à faire le point des activités avec tous les clubs de la région 26, une région qui regroupe les clubs de Pointe-Noire et de Dolisie.

«Nous sommes à six mois de notre début d'exercice Lions qui a commencé en juillet et je fais le tour des clubs en vue de voir comment ceux-ci fonctionnent et comment leur venir en aide s'il y a des difficultés particulières. Il s'agit aussi de faire les évaluations en vue d'aller plus loin encore dans les activités au second semestre, parce que la raison d'être du Lions club est de servir ceux qui en éprouvent le besoin », a- t-il déclaré.

Et de poursuivre : «J'apporte donc ici un message d'espoir et de solidarité aux membres de notre association, solidarité parce que nous avons besoin de rester tous ensemble. Les membres de cette association sont tous des bénévoles, nous agissons en dehors de nos différentes activités professionnelles. En plus de la solidarité, il y a le partage d'expérience ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Chaque année, nous choisissons trois domaines spécifiques et, cette année, nous avons fait un focus sur la santé mentale, la malnutrition et l'environnement », a-t-il indiqué. Le district 403 B1 du Lions clubs regroupe 8 pays de la sous-région africaine, à savoir le Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Angola, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad et Sao Tomé et Principe.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.