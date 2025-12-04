Sénégal/Maroc: Maroc 2025 - Crystal palace blessures aux ligaments - Doutes sur la participation de Ismaïla Sarr à la CAN

4 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar DIAW

Le Sénégal pourrait perdre un de ses atouts offensifs pour la CAN en l'occurrence Ismaila Sarr. En conférence de presse hier, mercredi, l'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a laissé planer une grosse incertitude en révélant une blessure aux ligaments de la cheville. Ce qui constitue un énorme coup dur aussi bien pour les Eagles et pour les Lions à l'heure de la publication des listes des joueurs retenus pour la CAN.

Touché à la cheville face à Manchester United (1-2), dimanche en Premier League, Ismaila Sarr voit ses chances de disputer la prochaine CAN 2025 s'amoindrir. En conférence de presse hier, mercredi, le coach des Eagles, Oliver Glasner, a révélé une atteinte ligamentaire. Le club anglais attend désormais de nouveaux examens pour affiner le diagnostic.

« Les ligaments ne sont pas totalement déchirés mais il y a des problèmes, et la cheville est très enflée », a expliqué Oliver Glasner.

En grande forme en ce début de saison avec huit réalisations, toutes compétitions confondues, ce coup d'arrêt risque d'avoir un réel impact pour les deux prochains matchs contre Burnley et Fulham oú il sera absent.

En attendant une évolution plus favorable, cette situation laisse aujourd'hui pointer un véritable doute sur la participation de l'attaquant sénégalais au prochain rendez-vous continental au Maroc.

A rappeler que le natif de Saint-Louis avait connu la même mésaventure à la veille de la CAN au Cameroun. Il avait raté les premiers matchs pour blessures et puis il a démarré la compétition par une entrée en cours de jeu lors du 3ème match.

Quoiqu'il en soit si son forfait se confirmait pour la compétition, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Lions.

L'équipe du Sénégal se verrait amputer de l'un de ses meilleurs atouts offensifs du moment.

Avec ses 76 sélections, lsmaila Sarr inscrit quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions avec le Sénégal

Le tournoi débute le 21 décembre, le Sénégal croisera en phase de poule, la RD Congo, le Bénin et le Botswana dans le groupe D

