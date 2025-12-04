Le gouvernement a rendu public le Projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d'Accès à l'Information (CONAI) créée par la loi n°2025-15 du 4 septembre 2025.

Concernant ce texte dont une copie est parvenue hier mercredi à Sud Quotidien, si la célérité avec laquelle ce décret est pris a trouvé un écho favorable, la composition des membres de la CONAI, par contre, fait l'objet d'une remise en question par certains acteurs interrogés par Sud Quotidien.

Après son adoption par l'Assemblée nationale, le 26 août 2025, et sa promulgation, le 4 septembre, la loi sur l'accès à l'information, instituant la Commission nationale d'Accès à l'Information (CONAI), entre désormais dans sa phase opérationnelle grâce à la publication du projet de décret d'organisation et de fonctionnement de cet organe. Une étape décisive, saluée pour la diligence et la rapidité avec laquelle le texte a été pris, mais qui n'échappe pas aux critiques quant à la structuration de la future commission.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), fait partie de ceux qui applaudissent d'abord la diligence du gouvernement. «Il faut saluer la célérité avec laquelle le décret est sorti. Habituellement, nous votons des lois et nous attendons, parfois des années, avant que les décrets d'application ne sortent», rappelle-t-il, évoquant le cas précédent du Code de la presse, voté en 2017 mais appliqué seulement en 2021. «Là, en presque trois mois, tout est plié. Il faut le reconnaître.»

Cependant, l'enthousiasme laisse vite place à des réserves. Pour M. Thior, la composition de la commission «pose problème», un point déjà soulevé lors du vote de la loi. «Il y a trop de ministères représentés. C'est une manie sénégalaise, une formule galvaudée. Sur les douze membres, les ministères auraient pu être représentés autrement. On devait associer les consommateurs, puisqu'il s'agit d'un droit qui concerne tout le peuple. Une composition trop administrative, c'est du gâchis», regrette le président du CORED.

Même son de cloche, mais avec nuances, chez Alfred Nkuru Bulakali, directeur régional d'Article 19 Sénégal/Afrique de l'Ouest. Il salue d'abord «une très bonne chose», jugeant les délais de la prise du décret «raisonnables» et révélateurs d'«une volonté politique réelle» de rendre effectif le droit d'accès à l'information. Mais il pointe également la question de l'indépendance : «La CONAI relève de la Primature. Notre plaidoyer a toujours été qu'elle soit totalement indépendante de l'exécutif, capable de rendre compte au public via l'Assemblée nationale.»

Selon lui, certaines limites pourront être corrigées «dans de futures réformes légales». Mais la présence répétée de l'autorité exécutive notamment dans la mise en place du Conseil consultatif attendu par arrêté du Premier ministre demeure un sujet d'inquiétude.

Malgré ces réserves, Article 19 dit vouloir poursuivre sa collaboration avec les autorités pour garantir l'opérationnalisation de la CONAI et l'effectivité du droit d'accès à l'information, un levier essentiel de transparence, de participation citoyenne et de consolidation démocratique.