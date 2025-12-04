Congo-Kinshasa: Les agents de KCC manifestent contre l'insécurité sur les sites miniers à Kolwezi

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des centaines d'agents de Kamoto Copper Company (KCC), ce mercredi 3 décembre, ont battu le pavé dans les rues de Kolwezi (Lualaba) pour dénoncer la montée de l'insécurité sur leurs sites d'exploitation. Selon eux, des intrusions récurrentes de creuseurs artisanaux clandestins perturbent gravement les activités minières et mettent en danger la vie des travailleurs.

Les manifestants, vêtus de leurs tenues de travail et scandant des chants, ont sillonné plusieurs artères de la ville avant de déposer un mémorandum au gouvernorat du Lualaba. Sur les pancartes brandies, on pouvait lire :

« Intersyndical KCC SA, nous disons non à la spoliation des concessions minières KCC-SA » ou encore « Zéro creuseur dans les mines de KCC-SA ».

D'après les protestataires, les sites de KOV et Mashamba, appartenant à KCC, filiale du groupe Glencore, sont régulièrement envahis par des exploitants artisanaux. Une situation qui, selon Denis Lumande, président de la délégation syndicale de KCC, a déjà coûté la vie à plusieurs agents :

« Nous connaissons l'intrusion des creuseurs dans nos sites. Les véhicules sont caillassés, nous sommes blessés, et certains de nos collègues ont été tués. Cela fait plus d'un an que nous alertons les autorités, mais jusqu'ici, rien n'a été fait pour sécuriser nos sites », a-t-il déploré.

Face à cette mobilisation, le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, a reçu les agents de KCC et leur a promis un soutien total pour sécuriser les sites et protéger les investissements miniers.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

