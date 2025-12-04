Congo-Kinshasa: Trois élèves grièvement blessés par balles perdues à Kabare

Au moins trois élèves ont été grièvement blessés jeudi 4 décembre par des balles perdues dans l'enceinte de leur école à Mudaka, territoire de Kabare au Sud-Kivu, lors de combats opposant les rebelles AFC-M23 aux combattants Wazalendo.

Des images choquantes diffusées par la société civile locale montrent des élèves ensanglantés, certains touchés à la jambe ou au bassin, tandis que d'autres, paniqués avec leurs enseignants, se sont réfugiés sous les pupitres. Les blessés ont été évacués vers un centre de santé proche pour des soins d'urgence.

La société civile rapporte une panique générale, avec des élèves et enseignants s'enfermant désespérément dans les salles de classe pour se protéger des tirs. Ces affrontements illustrent l'impact dévastateur du conflit sur les civils, particulièrement les écoliers, dans une zone où les écoles sont souvent des cibles collatérales.