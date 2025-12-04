Congo-Kinshasa: Situation confuse et tendue à Kamanyola - Affrontements FARDC-M23

La situation sécuritaire reste tendue à Kamanyola (territoire de Walungu, Sud-Kivu), 48 heures après de violents combats opposant les Forces armées de la RDC (FARDC) aux rebelles AFC-M23 pour le contrôle de cette localité stratégique sur la Route nationale 5 (Bukavu-Uvira).

Les informations parvenues à Radio Okapi jeudi 5 décembre matin sont contradictoires : certaines évoquent un contrôle partagé entre belligérants, d'autres un contrôle total par la coalition FARDC-Wazalendo et armée burundaise. Toutes confirment cependant de fortes détonations d'armes lourdes depuis les montagnes environnantes.

Conséquences humanitaires

Au moins sept morts et six blessés admis en structures sanitaires locales en 48 heures, selon la société civile,

Exode massif : certains civils fuient vers Bugarama au Rwanda), d'autres se terrent chez eux, paniqués,

Paralysie totale des activités : écoles et marchés fermés.

Ces affrontements illustrent la persistance du conflit dans le Sud-Kivu, avec impacts dévastateurs sur les populations civiles, déplorent des notables locaux.