Congo-Kinshasa: Rupture de stock de médicaments dans la zone de santé de Pinga

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'inaccessibilité due à l'insécurité entrave l'approvisionnement en médicaments de la zone de santé de Pinga, au Nord-Kivu.

Le médecin chef de cette zone, Dr Ngango Kubuya, a indiqué que cette situation complique sérieusement la prise en charge des patients. À titre d'exemple, le poste de santé de Kalinga, situé dans l'aire de santé de Buhimba, à la limite avec celle de Mpety, éprouve de grandes difficultés à accueillir de nombreux patients, dont des déplacés venus des localités de Balinda et Banakindi, fuyant les affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les miliciens Wazalendo.

Actuellement, la zone de santé de Pinga ne bénéficie d'aucun partenaire pour faire face à cette crise.

Le Dr Ngango Kubuya a par ailleurs signalé une recrudescence des cas de paludisme et de diarrhée, touchant particulièrement les enfants et les femmes enceintes.

Il a plaidé pour un approvisionnement urgent en médicaments dans l'ensemble des 19 aires de santé, y compris l'hôpital général de référence de Pinga, afin de sauver des vies.

Toutefois, il assure que des démarches sont en cours pour soutenir les structures sanitaires en difficulté.

