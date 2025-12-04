Congo-Kinshasa: Les cliniques de chirurgie esthétique interdites de fonctionner au pays

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En RDC, les cliniques qui pratiquent la chirurgie esthétique en vogue dénommée « BBL » ne sont plus autoriser à fonctionner sur toute l'étendue du territoire national.

C'est la décision du ministère de la santé prise le 26 novembre dernier à la suite des abus constatés dans le secteur. Influencées par les standards de beauté que présentent les réseaux sociaux, certaines jeunes femmes se ruent vers ces cliniques clandestines pour augmenter le volume des seins et des fesses par le transfert de graisse d'une partie du corps à une autre.

Le président de la société de chirurgie plastique reconstructive et esthétique de la RDC se réjouit de cette interdiction et redoute en même temps les risques accrus de tourisme chirurgical dans les pays étrangers.

