Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Ce qu'il faut savoir de son contenu

L'Accord de Washington, sous l'égide du président américain Donald Trump, doit être signé le jeudi 4 décembre 2025 par les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame. Cet accord vise à pacifier l'Est de la RDC, une région marquée par des décennies de conflits armés.

Cet accord, qui s'appuie sur la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025, comprend des dispositions sur :

Le respect de l'intégrité territoriale

Les deux pays s'engagent à respecter mutuellement leur intégrité territoriale et à s'abstenir de tout acte d'agression ou de soutien à des groupes armés. Ils conviennent de cesser toute hostilité, y compris en s'abstenant de soutenir ou tolérer des incursions ou actes menaçant la paix, la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre.

Le désengagement, le désarmement

D'un côté, la RDC s'engage à neutraliser complètement les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). De l'autre, le Rwanda se doit de retirer ses militaires du territoire congolais.

Un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire

Les deux parties se conviennent de mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité pour assurer la surveillance et la mise en oeuvre de ces engagements.

Le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays

La RDC et le Rwanda faciliteront le retour volontaire et sécurisé des réfugiés. Ils devront également garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations vulnérables.

Un cadre d'intégration économique régionale

Aux termes de cet accord, un cadre d'intégration économique régionale sera lancé dans les trois mois, visant à développer le commerce, les investissements et la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles.