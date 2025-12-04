Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu aujourd'hui une discussion fructueuse avec Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), concernant les préparatifs stratégiques du sommet mondial sur le climat de 2027.

Les discussions de haut niveau ont porté sur la mise en place d'un cadre de collaboration visant à garantir que la prochaine conférence reflète les priorités du continent.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a qualifié le dialogue de « fructueux ».

Il a souligné que la conversation avait porté sur les besoins spécifiques et les modalités de travail nécessaires pour organiser ce qu'il a qualifié de « COP véritablement africaine » en 2027.

Il s'est dit convaincu que la Commission économique pour l'Afrique jouera un rôle central dans ce processus.

« J'ai eu une discussion fructueuse avec le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, sur les besoins et les modalités de collaboration nécessaires pour organiser une COP véritablement africaine en 2027. Je suis convaincu que la Commission économique pour l'Afrique, avec le secrétaire exécutif et son équipe, contribuera grandement à faire de la COP 32 un succès remarquable pour l'Afrique. »

Le Premier ministre Abiy a affirmé que cette collaboration devrait contribuer de manière significative à faire de la COP 32 un succès remarquable, non seulement pour l'Éthiopie, mais pour toute l'Afrique.