Gabon: Pétrole et Gaz - Un programme de formation de l'IFP pour renforcer les compétences des agents du ministère

Le lundi 1er décembre 2025 à Libreville, le Ministère du Pétrole et du Gaz a lancé officiellement un programme de formation en partenariat avec l'Institut Français du Pétrole (IFP).

Cette initiative, consécutive à la signature d'un contrat en juillet 2025, s'étendra jusqu'en mars 2026. Elle vise à consolider les compétences techniques et stratégiques des agents, dans un secteur en perpétuelle mutation, marqué par les enjeux de l'innovation, de la transition énergétique et des exigences environnementales.

Au nom de la Ministre par intérim, Louise Mvono, un représentant du ministère a souligné la nécessité de doter les agents impliqués dans la gestion quotidienne des contrats d'exploration et de production, d'outils performants et adaptés. Ce renforcement de capacités permettra de garantir un haut niveau d'efficacité et de soutenir la compétitivité du secteur pétrolier et gazier gabonais.

Parmi les modules proposés, François Vatier, formateur de l'IFP, a insisté sur l'importance des compétences en négociation contractuelle, affirmant que l'objectif est d'atteindre des accords équilibrés, tout au long de la mise en oeuvre des contrats, incluant les budgets et programmes de travaux.

En complément, une session dirigée par la psychologue Aalaa Bouraoui traite des enjeux liés au bien-être au travail, à la performance et au leadership responsable. Ces thématiques, désormais essentielles, visent à améliorer la qualité de vie professionnelle et l'harmonie entre les agents.

Pour le Directeur de Cabinet du ministère, Sylvain Olame Ndong, ce programme s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de valorisation du capital humain et de modernisation de l'administration sectorielle.