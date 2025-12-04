Gabon: 'Le Gabon a besoin d'un leadership fondé sur la probité, la rigueur et la volonté sincère de servir la République'

4 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Justine Judith LEKOGO

Je suis convaincue que, lorsqu'un dirigeant aspire véritablement au développement de son pays, il ne peut se laisser guider par les affinités personnelles ni s'entourer par simple loyauté amicale. L'exemple de Singapour, sous la direction de son premier ministre Lee Kuan Yew, demeure à cet égard particulièrement éclairant.

À son arrivée au pouvoir, Singapour était un territoire dépourvu de ressources naturelles, sans richesses propres et fragilisé par de profondes tensions sociales. Pourtant, Lee Kuan Yew fit le choix audacieux de s'appuyer non sur des relations complaisantes, mais sur la compétence, l'intégrité et une discipline morale irréprochable. Il plaça au coeur de son action la transformation des mentalités, l'honnêteté dans la gestion publique et l'exigence de responsabilité individuelle.

Il constitua une équipe de collaborateurs rigoureux, animés par la volonté de se réformer eux-mêmes afin de pouvoir réformer l'État. Ce sont ces fondations morales et éthiques, bien plus que des ressources matérielles inexistantes, qui ont permis à Singapour de devenir un modèle de stabilité, d'efficacité et de prospérité.

Si le Gabon souhaite se hisser durablement sur la voie du progrès, il est indispensable que notre président s'inspire de cet exemple. Il doit s'entourer de femmes et d'hommes compétents, animés d'un sens profond du devoir, capables de transformer d'abord leurs propres pratiques avant de prétendre transformer la nation.

Le changement véritable ne peut venir de personnes attachées aux privilèges matériels ou aux complaisances affectives. Il requiert au contraire des collaborateurs courageux, capables d'exprimer la vérité au chef de l'État chaque fois que l'intérêt du pays l'exige, plutôt que de lui chanter des louanges inutiles.

Le Gabon a besoin d'un leadership éclairé, affranchi des influences amicales, des connivences et des duplicité ; un leadership fondé sur la probité, la rigueur et la volonté sincère de servir la République. C'est à ce prix que peut naître un développement réel, authentique et durable.

