Gabon: Sahara marocain - Madrid réaffirme son soutien à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine

L'Espagne a renouvelé, avec une clarté assumée, son appui à l'initiative marocaine d'autonomie comme voie réaliste et crédible de règlement de la question du Sahara marocain, à la faveur de l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Réunie ce jeudi à Madrid à l'occasion de la 13e Réunion de Haut Niveau entre les deux Royaumes, Espagne s'est félicitée de ce nouveau jalon onusien, issu de la résolution du 31 octobre 2025, laquelle souligne qu'« une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue l'une des solutions les plus réalisables » à ce différend régional.

Dans la déclaration conjointe sanctionnant les travaux, Madrid a rappelé la continuité de sa position « constante et constructive », telle qu'exprimée dans la Déclaration commune du 7 avril 2022, signée entre le Président du Gouvernement espagnol et Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une ligne diplomatique que les autorités espagnoles disent confortée par l'évolution récente du cadre onusien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La résolution 2797 vient, en effet, appuyer « pleinement les efforts entrepris par le Secrétaire général des Nations Unies et son Envoyé personnel » en vue de faciliter des négociations politiques, en se fondant explicitement sur le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc. Une orientation qui place, de facto, cette initiative au coeur de la feuille de route internationale actuelle.

Enfin, cette position espagnole, exprimée au plus haut niveau bilatéral, conforte la dynamique d'appui international à l'option de l'autonomie marocaine et souligne la consolidation progressive d'un consensus international autour d'une solution politique pragmatique, durable et conforme au droit international.