En marge de la cérémonie officielle de la signature de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda, la Porte-parole du Chef de l'Etat, Tina Salama, et le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, ont co-animé hier, mercredi 3 décembre 2025, depuis Washington, aux Etats-Unis, un important briefing pour apporter un éclairage sur les enjeux majeurs résultant des efforts diplomatiques engagés par le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour la défense de la souveraineté nationale et le rétablissement d'une paix définitive dans l'Est de la RD. Congo.

Dans ses propos, lors de cet exercice de redevabilité, Mme Tina Salama a souligné des engagements inédits et des perspectives prometteuses qui s'offrent à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'Accord de paix porté par l'Administration Trump, démontrant un élan plus ambitieux aligné dans l'esprit de la stabilité régionale. Selon elle, en effet, l'Accord de Washington ne cède aucune portion du territoire national à la partie rwandaise, ni une autorité particulière en termes de partage des responsabilités sur la gestion des ressources naturelles congolaises.

"Ce que vous devez savoir, et c'est très important pour nous, c'est que cet accord ne légitime aucune occupation étrangère. Il organise, précisément, sa fin, dans le cadre du Droit international, des instruments de l'Union Africaine. Concernant la souveraineté, je voudrais lever toute confusion. Il y a eu des questions assez légitimes. Les accords ne cèdent aucune portion du territoire national. Les accords ne transfèrent aucune souveraineté à un autre Etat.

Les accords n'accordent aucun droit de propriété sur les ressources naturelles de la RDC. Au contraire, les accords réaffirment la pleine souveraineté de la RDC, le contrôle exclusif de l'exploitation et de la transformation de ses minerais, la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Les partenaires, eux, apportent technologie, investissements, marchés stratégiques. Mais, la décision stratégique reste congolaise. Ce cela que nous appelons notre souveraineté minérale", a rassuré Tina Salama, devant les professionnels des médias.

Halte à la confusion autour du CIR

"Concernant le cadre d'intégration économique régionale, ce n'est pas une co-gestion, ni une fusion. Ce n'est pas en tout cas une perte de notre souveraineté. Il repose sur trois principes fondamentaux : la paix comme prérequis absolu, le respect strict de la souveraineté de chaque Etat, une coopération pragmatique, équitable et conditionnée au respect des engagements sécuritaires.

Donc, en gros, le CIR vise à remplacer l'économie de contrebande sur une économie légale et régulée ; sécuriser les chaînes d'approvisionnement, transformer les zones de conflits en pôles d'opportunités économiques, mais également protéger les communautés locales, notamment les mineurs artisanaux", a-t-elle complété, dans sa communication.

Vers de nouveaux succès

Le briefing organisé à Washington a offert l'occasion à la Porte-parole du Chef de l'Etat de faire un tour d'horizon complet des perspectives réelles de la coopération entre la RDC et les Etats-Unis.

"Le partenariat stratégique RDC-USA, structuré en 17 articles, constitue un catalyseur de transformation économique. Il vise à valoriser localement les minerais stratégiques, à créer des emplois qualifiés et des chaînes de valeur industrielles, à accélérer des projets structurants qui existent déjà tels que le Corridor de Lobito, le Grand Inga.

Il vise aussi à renforcer les infrastructures énergétiques et logistiques et à former des ingénieurs ou des cadres techniques. Grâce à ce partenariat avec les Etats-Unis, la RDC va devenir un pôle énergétique continental, une sorte de hub logistique stratégique, mais également un acteur incontournable des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques", a-t-elle expliqué aux journalistes.

Plus rien comme avant

Evoquant, plus loin, l'épineuse question de l'intégration des éléments issus de la rébellion au sein des FARDC, Tina Salama a été claire dans sa communication, réaffirmant la détermination de Félix Tshisekedi, Président de la République, à maintenir ses lignes rouges pour la défense de la souveraineté nationale et barrer la route aux infiltrations.

"La réintégration sera individuelle, conditionnelle et rigoureusement contrôlée. Ce dispositif tire des leçons des échecs de 2009 et 2013. Pour le différend, les accords prévoient des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les Etats-Unis, le Qatar et d'autres partenaires", a-t-elle indiqué, dans un ton de sérénité. Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a, lui aussi, durant cet exercice de redevabilité, réitéré son narratif qui défend aussi bien l'image du pays sur la scène internationale, mais aussi sa pleine souveraineté dans un contexte secoué par une crise sécuritaire qui dure depuis trois décennies dans l'Est de la RDC.