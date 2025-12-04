Afrique du Nord: Le Maroc élu membre du Comité directeur du Réseau de recouvrement des avoirs dans la région MENA

Le Maroc a été élu en la personne du président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), membre du Comité directeur du Réseau pour le recouvrement des avoirs dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA-ARIN) pour une durée de trois ans.

Le Maroc siègera à ce comité aux côtés du Royaume d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Égypte et du Liban, indique un communiqué de l'INPPLC, précisant que cette élection a eu lieu à la suite de la participation distinguée de la délégation marocaine, conduite par le président de l'INPPLC, Mohamed Benalilou, aux activités du congrès constitutif du Réseau tenu en septembre dernier à Djeddah, en Arabie saoudite.

Il s'agit "d'une reconnaissance du rôle du Maroc dans le renforcement des efforts de lutte contre la corruption aux niveaux international et régional", souligne la même source, notant que cette élection permettra au Royaume de présider le Réseau et d'accueillir son assemblée générale annuelle pour 2028.

Le Comité directeur du Réseau de recouvrement des avoirs MENA-ARIN est l'organe administratif chargé d'orienter le travail du Réseau, de faciliter la tenue de son assemblée générale annuelle et de veiller à la réalisation de ses objectifs.

Il a pour missions de superviser la gestion globale du Réseau, y compris la coordination avec le Secrétariat général pour l'élaboration des documents relatifs au plan d'action annuel, au rapport annuel et à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et de la réunion générale annuelle.

Relèvent également de ses missions, l'examen et l'approbation des demandes d'obtention du statut d'observateur au sein du Réseau et l'organisation des activités visant à renforcer les capacités des membres, notamment en ce qui concerne les dernières évolutions des technologies de recouvrement des avoirs.

Le Réseau est la plateforme régionale de coopération informelle et efficace entre ses membres dans les domaines de l'identification, du traçage, du gel, du recouvrement et de la saisie des avoirs illicites à travers le renforcement de l'entraide mutuelle, le développement des capacités et la mise en place de partenariats avec les organisations internationales et régionales compétentes, dans le but d'améliorer les efforts mondiaux de recouvrement des avoirs.

Il opère aux côtés de huit réseaux régionaux de restitution des avoirs dans le monde entier, couvrant l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, les Caraïbes, l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et l'Afrique centrale.