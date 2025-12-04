Maroc: La contribution des combattants marocains à la libération de la France au centre d'une conférence à Paris

La contribution des combattants marocains à la libération de la France pendant les deux guerres mondiales a été au centre d'une conférence organisée, mercredi soir, à l'Assemblée nationale à Paris.

Lors de cette rencontre tenue sous le thème "la contribution du Royaume du Maroc, dans la libération de la France, et de l'Europe, lors des deux guerres mondiales : 1914-1918 et 1939-1945, et le statut des combattants marocains", les participants ont mis en lumière la bravoure et le sens du sacrifice de ces vaillants soldats marocains qui ont contribué courageusement à la défense de la liberté de la France, marquant l'histoire par leurs actes héroïques.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association Internationale l'Ambassadrice, Naïma Moghir, à l'initiative de cet évènement, en partenariat avec le Forum de la diplomatie parallèle, a souligné que cette conférence vise à rappeler à la communauté franco-marocaine, particulièrement les jeunes, l'histoire de leurs ancêtres et la manière dont ils ont contribué à la libération de la France.

La rencontre a pour objectif également de "partager et transmettre les valeurs communes qui unissent nos pays : la solidarité, la fraternité, la paix et le vivre-ensemble", a-t-elle ajouté.

Intervenant à cette occasion, Véronique Antomarchi, docteur en histoire et enseignante à l'Université Paris Cité, a mis en avant l'importance de connaître les parcours de ces braves soldats, dont les récits individuels forment un pan essentiel de l'histoire franco-marocaine, rappelant que les goumiers marocains ont joué un rôle déterminant sur plusieurs fronts, notamment dans les combats de 1943 en Corse.

Elle a également insisté sur la nécessité de préserver cette mémoire partagée et en assurer la transmission aux générations montantes.

De son côté, Roberto Battistini, cinéaste et photographe, a indiqué que les goumiers et tirailleurs marocains, "venus de l'autre rive de la Méditerranée", ont joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ils ont "donné leur sang pour libérer l'Europe du nazisme", a-t-il dit lors de cet évènement qui a rassemblé des députés, des élus locaux et plusieurs autres personnalités civiles et militaires, évoquant le courage exceptionnel de ces hommes engagés sur les fronts les plus dangereux.

Et de rappeler que nombre d'entre eux sont tombés sur le champ d'honneur, que ce soit en Corse, sur l'île d'Elbe, en Italie, en France ou encore en Allemagne, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire des libérations européennes.

Pour sa part, l'ancien directeur de l'Office français des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) au Maroc, Patrick Barré, a mis en relief l'importance de la reconnaissance due aux "valeureux" combattants marocains, tirailleurs comme goumiers, qui ont défendu la liberté et contribué à la libération de la France.

Après avoir rappelé le rôle de l'Office français et ses missions au Maroc, il a souligné que le bureau de l'ONaCVG, basé à Casablanca, oeuvre à préserver la mémoire de leur engagement, tout en veillant à la défense de leur statut.