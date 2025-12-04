Sénégal: Décès d'un nouveau-né à Diourbel - Une sage-femme condamnée à trois mois avec sursis

Diourbel — Le tribunal de grande instance de Diourbel (centre) a condamné une sage-femme à trois mois de prison avec sursis, assortis d'une amende de 500 000 francs CFA et d'un million de francs CFA de dommages et intérêts, pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, dans l'affaire du nouveau-né décédé le mois dernier devant l'hôpital régional Heinrich Lübke.

Lors de l'audience du 27 novembre, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel avait requis une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, contre la prévenue.

L'incident s'était produit le 17 octobre 2025 lorsqu'une femme enceinte de six mois avait été contrainte d'accoucher devant la porte du centre hospitalier régional, après le refus présumé de prise en charge par le service de maternité. Le nouveau-né avait été déclaré décédé peu après sa naissance.