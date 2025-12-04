Ile Maurice: Une voie dédiée pour fluidifier l'avenue Père-Laval

Ce mercredi 3 décembre, la reconfiguration de l'avenue Père-Laval à Vacoas, un projet estimé à Rs 10 millions, a été lancé. L'objectif : désengorger ce carrefour saturé aux heures de pointe en créant une voie exclusivement réservée au virage à gauche depuis St Paul Road vers Stevenson Road, en direction de Phoenix.

Sur place, le ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness, a présenté les nouveaux aménagements, installés juste devant le SMF Museum et le Gymkhana Golf Course. Le plan prévoit une voie additionnelle longue de plusieurs dizaines de mètres, une reprogrammation des feux tricolores, ainsi qu'un îlot de séparation qui canalise la circulation et réduit les changements de voie dangereux.

Un passage piéton réaménagé est également inclus pour sécuriser les traversées. «Ce sont des petits projets, mais ils ont un impact direct et immédiat sur la vie des Mauriciens», a déclaré le ministre. Selon lui, ce type d'intervention ciblée sera multiplié dans les mois à venir, afin de traiter rapidement les points de congestion du réseau routier. Il a aussi fortement avisé aux utilisateurs de cette route de faire attention et de bien regarder les nouveaux panneau de signalisation.

La reconfiguration de l'avenue Père-Laval n'est que la première étape. Une deuxième phase est prévue prochainement, avec la mise en place d'un "split road" de l'autre côté de l'avenue, afin de mieux séparer les flux de circulation.

Avec cet aménagement, le ministère espère réduire les embouteillages chroniques autour du centre de Vacoas, en particulier pour les automobilistes arrivant de St Paul Road. Les travaux s'inscrivent dans une stratégie plus large, visant à fluidifier les axes secondaires, souvent négligés mais essentiels au trafic quotidien.