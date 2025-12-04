Ile Maurice: Florizelle Liser rencontre Navin Ramgoolam

4 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

La présidente et Chief Executive Officer du Corporate Council for Africa, Florizelle Liser, a rencontré ce jeudi 4 décembre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, en présence de Jean Raymond Boulle, Biouva Kabine et de l'ambassadeur Henry Jardine. Les échanges ont porté sur l'organisation du US-Africa Business Summit, qui se tiendra à Maurice du 26 au 29 juillet 2026.

À l'issue de la réunion, Florizelle Liser a qualifié l'entretien d'«excellent», rappelant qu'elle connaît le Premier ministre depuis de nombreuses années. «J'ai travaillé longtemps au sein du gouvernement américain et j'ai eu le privilège de le rencontrer pour la première fois lors de ses débuts en tant que Premier ministre. Nous avons donc eu une très bonne conversation», a-t-elle déclaré.

La dirigeante a souligné que le sommet mettra en lumière les initiatives de Maurice, notamment la diversification de son économie, son rôle de leader dans les services financiers et ses efforts pour promouvoir l'investissement, ainsi que les opportunités offertes vers le reste de l'Afrique. «Ce sera le 18e sommet, et la 7e fois qu'un pays africain l'accueillera», a-t-elle ajouté.

