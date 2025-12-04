Ile Maurice: Le ministère de l'Éducation ouvre les demandes les 9 et 10 décembre

4 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines invite les parents dont les enfants ont obtenu une place dans une académie et souhaitent un transfert, ainsi que ceux dont la demande initiale n'a pas abouti, à déposer une nouvelle candidature pour l'admission en Grade 10 (pour 2026).

Les formulaires seront disponibles les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2025, de 9 heures à 15 heures, dans les centres suivants :

· Sir Abdool Razack Mohamed SSS (Port-Louis)

· Queen Elizabeth College (Rose-Hill)

· Sookdeo Bissoondoyal State College (Rose-Belle)

· Educational Directorate Zone 4 (Ébène)

Les documents requis sont :

· l'acte de naissance original de l'enfant,

· la carte d'identité du responsable légal,

· les résultats du NCE 2025,

· et, en cas de transfert, la lettre d'admission en académie.

Les demandes tardives ne seront pas prises en considération, et le ministère se réserve le droit de ne pas attribuer de place.

