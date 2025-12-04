Sénégal: Des jeunes et femmes leaders formés à l'engagement citoyen et à la gouvernance démocratique

4 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des étudiants, des jeunes et femmes leaders engagés en politique et dans l'entrepreneuriat ont été outillés à la thématique de l'engagement citoyen, lors d'un atelier tenu récemment à Dakar, en vue de renforcer leurs capacités en leadership, au civisme et à la gouvernance démocratique.

Cette activité, à l'initiative de l'ONG 3D, s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à renforcer la démocratie et à promouvoir la cohésion sociale et la paix.

"Cette initiative se justifie par le constat, suite à l'élection présidentielle de 2024, que plusieurs acteurs importants de la société civile ont identifié de nombreux problèmes liés à la participation des jeunes aux instances décisionnelles, mais aussi à la participation des femmes à la vie démocratique", a déclaré Cheikh Tidiane Cissé, directeur-administrateur de l'ONG 3D, mardi, à l'ouverture de cet atelier.

Evoquant les obstacles à la l'inclusion des jeunes et des femmes aux instances décisionnelles, il a déclaré en avoir identifié deux.

"Premièrement, des efforts ont été déployés grâce à la loi sur l'égalité qui est insuffisante, car elle ne garantit pas la pleine participation des femmes aux instances décisionnelles", a estimé le directeur-administrateur de l'ONG 3D.

Deuxièmement, des obstacles à la participation des jeunes persistent du fait de facteurs culturels qui, généralement, les empêchent de contester l'autorité ou certaines normes pour faire valoir leurs droits au sein de ces instances, a ajouté Cheikh Tidiane Cissé.

Ce sont ces écueils qui ont guidé l'organisation de cet "important" atelier, destiné à identifier les facteurs de blocage et les contraintes qui entravent l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de décisions, selon lui.

Au terme de cet atelier d'une journée, l'ONG 3D annonce qu'elle va proposer des pistes de réflexion et des solutions pour surmonter ces difficultés, dans un "esprit de collaboration et de consensus".

