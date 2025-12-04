Sénégal: Touba - Le service d'endoscopie du rachis lombaire de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ouvre en mars 2026 (directeur)

4 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le service d'endoscopie du rachis lombaire de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba sera mis en service en mars 2026, a annoncé, jeudi, le docteur Massamba Thioro Sall, directeur de cette structure sanitaire.

"Nous allons procéder au mois de mars 2026 à l'ouverture du service d'endoscopie du rachis lombaire de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, après la mise en service du service de radiologie interventionnelle", a indiqué M. Sall, lors d'une rencontre d'échanges entre les responsables de l'hôpital et des responsables des radios communautaires de Touba.

"Nous allons inviter, lors du lancement de ce service extrêmement important pour les populations, des médecins basés à l'extérieur et des neurologues sénégalais", a dit le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, Massamba Thioro Sall.

Selon lui, la mise en place de ce service sera une première au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest.

La chirurgie endoscopique du rachis lombaire est une approche médicale innovante et minimale invasive, visant à traiter les affections du dos et de la colonne vertébrale.

Le directeur a par ailleurs indiqué que l'établissement sanitaire prend en charge dans son fonctionnement toutes les urgences, malgré une capacité d'accueil limitée.

"Le centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni reçoit annuellement en moyenne 130. 000 patients par an. Et environ 7 000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année, avec une moyenne quotidienne de 40 accouchements dont une vingtaine par césarienne", a dit le directeur.

Il a indiqué que le nouveau projet d'établissement du plan stratégique de l'hôpital pour les cinq prochaines années sera prochainement finalisé.

