Sénégal: 'La Mémoire du Manguier' projeté en grande première nationale à Dakar

Dakar — La Grande Première nationale du film "La Mémoire du Manguier", dernier long métrage du réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé, s'est tenue mercredi soir à Dakar, au cinéma Pathé, en présence de nombreuses personnalités du monde culturel, d'artistes et de cinéphiles, a constaté l'APS.

Porté par l'acteur Ibrahima Mbaye "Thié", qui incarne l'Imam Habibi, ce film plonge le spectateur au coeur de la "Cité Imbécile", un quartier populaire où le personnage principal, figure morale respectée, accueille les habitants sous un grand manguier pour écouter leurs préoccupations.

L'équilibre de la communauté est bouleversé lorsque l'imam est diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, suscitant un élan de solidarité visant à l'accompagner dans cette épreuve. La musique du film est composée par Jean-Philippe Rykiel.

Diplômé de la première promotion de l'École d'architecture de Dakar, fondateur des studios Niciss Productions, Nicolas Sawalo Cissé poursuit avec ce film une oeuvre centrée sur l'observation des cités, la spiritualité et les dynamiques sociales.

Son premier long métrage, "Mbeubeuss, le terreau de l'espoir" (2014), avait été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux.

Présenté au Pavillon africain du Festival de Cannes en mai dernier, "La Mémoire du Manguier" a récemment remporté le Prix du Public au Festival international du Film de Bruxelles.

Présidant la cérémonie, le secrétaire d'État à la Culture, Bacary Sarr, a rappelé l'importance accordée par les autorités au secteur du cinéma dans le cadre de la Vision 2050 et de la Stratégie nationale de transformation. Il a notamment souligné la contribution du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) à la production du film.

Selon lui, l'œuvre de Nicolas Sawalo Cissé "s'inscrit dans une démarche esthétique et citoyenne" en lien avec les préoccupations sociales, environnementales et spirituelles du pays. Il a salué "la persévérance" et "l'exigence" du réalisateur, qualifié de "bâtisseur de cités humaines devenu cinéaste accompli".

Le Village des Arts mis à l'honneur

Le tournage du film au Village des Arts de Soumbédioune a suscité la satisfaction de ses occupants.

Son président, Zoulou Mbaye, a exprimé sa fierté de voir ce site culturel valorisé à l'écran, estimant que cette visibilité contribuera à mieux faire connaître ce lieu "encore trop méconnu du public sénégalais".

L'un des acteurs du film, le réalisateur Moussa Sène Absa, a salué "le regard d'architecte" de Nicolas Sawalo Cissé, évoquant une oeuvre "bâtie avec sensibilité" et portée par "des récits où chacun peut retrouver son humanité et sa foi".

Il a souligné "l'engagement du réalisateur pour un cinéma qui parle du pays et de ses valeurs essentielles".

La projection intervient alors que Dakar accueille la première édition du Festival de la Culture et des Arts (ECOFEST), une concomitance jugée "symbolique" par les autorités, au moment où le cinéma sénégalais connaît une visibilité croissante à l'international.

"La Mémoire du Manguier", qui rend hommage notamment à Djibril Diop Mambety, Cheikh Anta Diop et Cheikh Ahmadou Bamba, a été longuement applaudi par le public à l'issue de la séance.