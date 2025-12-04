Afrique: Pointe Sarène - Ouverture d'un symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation

Des universitaires, des chercheurs, des experts du numérique, des officiels et des partenaires techniques et financiers venus de quarante pays d'Afrique ont pris part mercredi, à Pointe Sarène (Ouest), à l'ouverture de la quatrième édition du symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation, a constaté l'APS.

"Nous sommes regroupés aujourd'hui pour voir comment à travers l'expérience de chaque pays nous pouvons fédérer nos expériences pour que l'école puisse être imprégnée de manière sûre de ces nouveautés de l'intelligence artificielle et du numérique", a dit Cheikhna Lam, directeur de la planification et de la réforme de l'éducation au ministère de l'Education nationale.

Initié par le mécanisme de partage des connaissances et d'innovations (Kix), une initiative conjointe du partenariat mondial pour l'éducation (GPE) et du Centre de recherche pour l'éducation le développement international (CRDI), cette rencontre de trois jours va plancher sur les enjeux et perspectives pour la recherche en éducation à l'ère de l'intelligence artificielle.

"C'est l'ensemble des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'internet qui seront adressés", a indiqué M. Lam, soulignant que "chaque pays est en train de réfléchir en fonction de son contexte sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans les écoles".

Pour Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (OIF-IFEF), ce symposium permettra d'échanger des "connaissances sur les bonnes et les mauvaises pratiques entre pays et de travailler sur une stratégie commune sur le déploiement d'une intelligence plus humaine centrée sur l'humain".

"Le déploiement de l'intelligence artificielle, peut nous permettre d'absorber les potentiels problèmes liés à l'enseignement et à l'apprentissage", a souligné pour sa part Dimitri Sanga, directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest.

