Sénégal: Louga - Le mobile money, un levier d'inclusion financière plébiscité par les jeunes entrepreneurs

Louga — À Louga, de jeunes entrepreneurs, des acteurs associatifs et des usagers interrogés par l'APS considèrent que le mobile money s'impose désormais comme une solution d'inclusion financière, permettant de palier les difficultés d'accès au financement, d'épargne et de paiement auxquelles font face de nombreuses populations, notamment les femmes et les jeunes évoluant dans le secteur informel.

Nafissatou Ndiaye, micro-entrepreneure, déclare que les services proposés par les opérateurs de monnaie électronique constituent des outils essentiels dans la gestion quotidienne de son activité pour leur accessibilité.

"Pour moi, le mobile money est très important pour l'entrepreneur. Avec certaines applications, on peut mettre de côté ses bénéfices sans frais et y accéder à tout moment. Cela me sert d'épargne", dit-elle.

Elle souligne également l'intérêt du code marchand, qui permet plus facilement d'effectuer des paiements et des transferts d'argent.

"L'acheteur comme le vendeur peuvent déposer et retirer de l'argent de façon sûre et discrète", dit-elle, ajoutant que ces services favorisent également l'autonomisation économique des jeunes et des femmes.

Bassirou Thiam, agent municipal et responsable financier dans plusieurs associations religieuses et sportives, confirme l'intégration croissante du mobile money dans les mécanismes de collecte et de gestion financière.

"Aujourd'hui, si tu dois collecter des fonds pour un dahira, il suffit juste de donner un numéro de téléphone pour que tout le monde participe via les applications de mobile money", explique-t-il.

Selon lui, ces solutions de transactions financières digitales rendent les les opérations de réception et de transfert d'argent plus rapides et plus transparentes.

C'est pourquoi, invite-t-il, les institutions publiques de financement, notamment la DER/FJ - Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes - et le FONGIP - Fonds de garantie des investissements prioritaires -, à développer des partenariats avec les opérateurs de mobile money pour faciliter l'accès au crédit.

"La majorité des Sénégalais possède un compte de mobile money. Les demandes de financement devraient pouvoir passer par ces plateformes pour toucher plus de monde", plaide-t-il.

Pour Ibrahima Sow, entrepreneur digital, l'essor du mobile money a également conduit à une concurrence entre opérateurs bénéfique aux consommateurs.

Il rappelle que l'arrivée de nouvelles plateformes a poussé les opérateurs historiques à revoir leurs tarifs à la baisse. Il estime toutefois que certains coûts demeurent élevés, particulièrement chez certains opérateurs.

Des frais jugés élevés par les usagers

"Les transactions sont très chères. Les frais pour l'achat de crédit téléphonique, le retrait ou le transfert d'argent restent élevés pour beaucoup d'utilisateurs", déplore-t-il, tout en saluant la politique tarifaire plus avantageuse des nouveaux opérateurs de monnaie électronique.

Ibrahima Sow souhaite ainsi que ces derniers aillent encore plus loin dans la baisse des frais inhérents aux transactions financières électroniques.

Plaidant pour sa chapelle, le jeune entrepreneur digital invite les nouveaux opérateurs de mobile money à lancer des forfaits permettant à ses collègues de pouvoir payer par exemple leur connexion Internet moins cher.

De l'avis des plusieurs personnes interrogées, une coopération plus poussée entre les opérateurs de mobile money et les structures publiques de financement pourrait contribuer à élargir l'inclusion financière au Sénégal.

Ils estiment que l'usage massif de ces plateformes, déjà intégrées dans les habitudes d'achat, de paiement de factures et de transferts d'argent, en ferait des outils efficaces qui favorisent l'accès aux micro crédits et aux dispositifs d'accompagnement financiers.