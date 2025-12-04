Sénégal: Plaidoyer pour faire de la ville de Tambacounda une capitale aéronautique

Tambacounda — Le gouverneur de Tambacounda (est), Guedj Diouf, s'est engagé à porter une campagne de plaidoyer et de sensibilisation auprès des plus hautes autorités de l'Etat pour faire de la ville de Tambacounda une capitale aéronautique.

"Nous voulons faire de la ville de Tambacounda une capitale aéronautique. C'est bien possible, nous avons l'espace et les ressources humaines nécessaires. Nous allons travailler dans la sensibilisation et le plaidoyer pour que les autorités prennent en compte ce rêve de faire de la ville de Tambacounda une capitale aéronautique", a dit le chef de l'exécutif régional.

Guedj Diouf s'exprimait mercredi en marge de l'arrivée, dans la capitale orientale du Sénégal, du Tour aérien 2025 organisé du 30 novembre au 7 décembre par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et ses partenaires du comité ULM du Sénégal.

Cette tournée soutenue par le ministère des Transports terrestres et aériens et l'ensemble des acteurs de l'aviation civile et militaire vise à promouvoir l'aviation légère auprès du grand public et à présenter les opportunités du secteur.

Le gouverneur a souligné que cette ambition rejoint "la volonté de l'Etat de faire du Sénégal un hub aéroportuaire".

Guedj Diouf a annoncé que des vols commerciaux desserviront très bientôt la ville de Tambacounda grâce au Programme de réhabilitation de l'aéroport de la région.

"Les autorités ont déjà pris en compte cette question", a-t-il assuré, rappelant qu'il était déjà question d'utiliser les avions de la compagnie Air Sénégal pour desservir la région Tambacounda, pendant les fêtes de Tabaski.

Il dit espérer qu'avec le programme de réhabilitation de l'aéroport de Tambacounda, les vols commerciaux vont très bientôt commencer à desservir la ville.

Le gouverneur a salué l'arrivée du Tour aérien 2025 à Tambacounda, une initiative ayant selon lui permis aux élèves de différents établissements scolaires de la ville de Tambacounda de mieux comprendre les métiers de l'aviation civile.

"Ce tour a donné aussi l'occasion à certains élèves de voir pour la première fois un avion et d'apprendre sur les métiers de l'aviation civile [...]", a ajouté le chef de l'exécutif régional. Il a invité les collectivités territoriales à accompagner les élèves souhaitant embrasser les métiers de l'aviation civile à l'avenir.

Plusieurs autorités administratives de la région, ainsi que des élèves de différents établissements scolaires de la ville de Tambacounda, ont pris part à la cérémonie.