Sénégal: SENEGAL/FMI - Mercedes Véra Martin nouvelle cheffe de mission pour le Sénégal

Le Fonds monétaire international (Fmi) a annoncé ce jeudi 04 décembre la nomination de Mme Mercedes Véra Martin comme chef de mission pour le Sénégal, à compter du début de l'année 2026, a-t-on appris auprès de l'institution financière internationale. Elle occupait jusqu'ici le même poste pour la Zambie.

Ce changement intervient dans un contexte difficile pour l'économie sénégalaise après la révélation en 2024 d'une dette publique « cachée » estimée à plus de 11 milliards de dollars, le FMI ayant suspendu l'aide financière initiale tout en accordant au pays un différé de paiement. La nouvelle superviseuse prendra le flambeau dans un moment essentiel : les discussions entamées depuis août 2025, sous la direction actuelle de Edward Gemayel, avaient déjà ouvert la voie à un nouveau programme d'appui, après des missions successives à Dakar.

Toutefois, le Premier ministre Ousmane Sonko est dans la perspective politique de sortir du cadre historique de coopération avec les institutions de Bretton-Woods, lui préférant « un financement endogène » de l'économie, ce qui a contribué à restreindre la confiance des marchés entraînant une dégradation continue de la note souveraine du Sénégal. S&P Global a abaissé la note en devises étrangères à « CCC+ » (depuis « B- ») en novembre 2025, tandis que Moody's a dégradé la note à « Caa1 » (depuis « B3 ») en octobre 2025.

Ces dégradations sont motivées par une hausse de la dette publique, des déficits budgétaires persistants et des retards dans les négociations avec le Fonds. Selon un communiqué interne de l'institution, ce remplacement vise à « assurer un suivi renforcé et cohérent » des engagements de réformes demandés au Sénégal, notamment en matière de gestion de la dette, de transparence budgétaire, et de gouvernance économique, des priorités réaffirmées lors de la dernière mission conduite du 22 octobre au 6 novembre 2025.

Le FMI s'est félicité des « progrès significatifs » déjà observés dans l'engagement de Dakar à restaurer la confiance financière, tout en avertissant que le chemin reste « exigeant mais indispensable » pour aboutir à un nouveau programme de financement. De nationalité espagnole, Mme Mercedes Vera-Martin est de nationalité espagnole a un PhD en économie de la London School of Economics and Political Science (LSE).

Avant son doctorat, elle avait suivi des études de droit et d'économie -- un double cursus en « Law and Economics » à l'université Pompeu Fabra en Espagne. Avant la Zambie, elle a notamment dirigé les missions du FMI pour la Mauritanie et l'Équateur et la Rd Congo et a exercé comme « desk » pour des pays comme le Pérou. Elle a publié des travaux académiques, par exemple sur la spécialisation industrielle dans les régions européennes, ou sur les effets des instruments macroprudentiels en Amérique latine.