Sénégal: Décès d'un nouveau-né à Diourbel - La sage-femme mise en cause rentre chez elle

4 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo Ba

Fatou Diarra, la sage-femme impliquée dans le dossier du décès du nouveau-né devant le Centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel, est libre. Elle est rentrée chez elle après le prononcé du verdict de son procès, ce jeudi.

L'agent de santé a été déclarée coupable des infractions de non-assistance à personne en danger et de mise en danger de la vie d'autrui par le tribunal de grande instance de Diourbel. Les juges l'ont également condamnée à trois mois de prison assortis de sursis et à une amende de 500 000 francs CFA.

Fatou Diarra devra aussi verser la somme de 1 000 000 de francs CFA à la partie civile, Adja Ndiaye. Le procès avait eu lieu le 27 novembre dernier, en audience des flagrants délits, devant le tribunal de grande instance de Diourbel.

Le parquet avait requis une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme. La défense, elle, avait plaidé l'exclusion de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et une application bienveillante de la loi concernant le délit de non-assistance à personne en danger.

