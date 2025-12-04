C'est décidément le bout du tunnel. L'attente aura été longue. Et, le suspense s'est, finalement, estompé. Ce jeudi 4 décembre 2025 marque, en effet, un grand jour à Washington où tous les décors sont plantés en vue de la signature, sous la médiation américaine, de l'Accord de paix historique entre la RD. Congo et le Rwanda. C'est un moment décisif pour la stabilité régionale.

Après plus de trois décennies d'intolérance, de pillage des ressources naturelles congolaises et des massacres des populations dans l'Est de la RDC, une lumière de paix et d'espoir va ainsi resplendir. Cet Accord historique, facilité par l'Administration Trump, constitue un instrument stratégique qui entend non seulement enterrer un passé douloureux, mais aussi contribuer efficacement à la normalisation des rapports entre Kinshasa et Kigali.

A Washington, les délégations congolaises et rwandaises ont bel et bien répondu au rendez-vous. Le Président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est, lui, arrivé hier, mercredi 3 décembre 2025, en provenance de Serbie. Selon une communication faite par la Présidence congolaise, le programme officiel de l'évènement d'aujourd'hui prévoit une rencontre tripartite entre les Présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame à la Maison Blanche.

Tandis que la cérémonie proprement dite de la signature de l'Accord de paix RDC-Rwanda se tiendra en présence des Chefs d'Etat et des Hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda, des Emirats Arabes Unis et de l'Union Africaine, qui se sont déplacés pour accompagner cette démarche diplomatique majeure.

Le Père et de MèreouvrageEn répondant à l'invitation du Président américain Donald Trump, Kinshasa est convaincu que l'Accord de Washington constitue une grande promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre, qui vient soutenir l'ambition du Président de la République de rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et d'oeuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région.

Pour la partie congolaise, cet accord traduit aussi clairement l'engagement de toutes les parties à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, grâce au Concept technique opérationnel de désengagement sécuritaire, le CONOPS, convenu le 31 octobre 2024, qui prévoit un retrait intégral, vérifiable et ordonné des troupes rwandaises.