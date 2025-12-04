Congo-Kinshasa: Le Sénat réaffirme l'importance de la Politique de desserte en électricité et des projets hydroélectriques !

Le Président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean Michel Sama Lukonde, a présidé une séance plénière qui a tourné autour de la politique de desserte en électricité et de l'état des projets hydroélectriques. Ce débat a été suscité par une question orale du Sénateur Janvier Mwisha Kasiwa, adressée au Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité.

Le sénateur Mwisha a rappelé les dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 160 du règlement intérieur du Sénat. Il a interrogé le Ministre sur l'existence d'un budget d'investissement pour le renouvellement des équipements de la Société Nationale d'Électricité (SNEL) et a souligné les causes des coupures intempestives de courant à Kinshasa et dans d'autres régions du pays.

Le Ministre Molendo Sakombi a répondu en affirmant que la politique nationale de desserte en électricité s'inscrit dans la vision du Président de la République et dans le programme d'actions du gouvernement. Validée en 2022, cette politique a été actualisée en octobre 2025 pour intégrer des évolutions réglementaires importantes, telles que l'adoption du compact énergétique et la révision de la loi sur l'électricité.

Le Ministre a précisé que cette politique repose sur deux objectifs majeurs : renforcer l'offre d'électricité et assurer l'indépendance énergétique du pays, tout en visant un accès universel à l'électricité d'ici 2040, avec un objectif intermédiaire de 62 % d'accès d'ici 2030. Un débat a suivi, où 20 sénateurs ont exprimé leurs préoccupations respectives concernant la desserte en électricité dans leurs provinces. Un délai de 24 heures a été accordé au Ministre pour répondre aux questions soulevées, soulignant l'importance cruciale de ce secteur pour les Congolais.

