Afrique: CAN 2025 - La CAF présente les 9 stades apprêtés pour l'évènement au Maroc

La Confédération africaine de football (Caf), a procédé mardi, sur son site officiel, à la présentation des 9 stades apprêtés par le Royaume du Maroc pour accueillir la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. «A moins de vingt jours du coup d'envoi, le Maroc se prépare à accueillir la CAN 2025 dans une sélection d'enceintes parmi les plus modernes du continent. Répartis dans cinq villes, ces stades mêlent identité locale, histoire riche et architecture nouvelle génération», a-t-on lu.

Il s'agit du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, d'une capacité de 68.000 places, situé à sept kilomètres du centre-ville de Rabat. C'est un nouveau stade pimpant neuf inauguré le 4 septembre 2025. Le complexe a été construit sur le site de l'ancien stade de 1983 qui a été tout simplement rasé et démoli. Le stade dispose d'une pelouse hybride et de tribunes modernisées. Habitué aux grands événements, il accueillera le match d'ouverture ainsi que la finale du tournoi. Au total, 7 matches se joueront dans ce stade.

Le deuxième, c'est le stade Annexe Olympique-Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah d'une capacité de 21.000 places. Il a été inauguré le 25 mai 2025 lors du meeting international Mohammed VI. Trois matches dont Tunisie-Ouganda se joueront dans ce stade d'une pelouse 100% naturelle.

Le troisième stade, c'est le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan d'une capacité de 22.000 places qui se trouve toujours à Rabat.

Il a été construit sur le site historique du FUS Rabat, et est considéré comme un stade urbain qui ramène les fans au plus près du jeu par manque de piste. Il a accueillera 4 matches de la Can, dont Algérie-Burkina-Faso.

Stade El Barid, bastion des Léopards

Le quatrième stade, c'est le stade El Barid, d'une capacité de 18.000 places, situé au quartier Agdal, toujours à Rabat, où évolueront les Léopards de la République Démocratique du Congo. Outre les deux matches des Léopards : RDC-Bénin, et RDC-Botswana, il y aura deux autres matches prévus dans ce stade. Pour rappel, c'est dans ce stade que la RDC a battu le Cameroun 1-0, aux barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le cinquième, c'est le mythique stade Mohammed V de Casablanca, d'une capacité de 67.000 places. Il a été inauguré en 1955, et reste l'un des théâtres les plus iconiques du football africain. Huit matches sont prévus dans ce stade, dont la petite finale.

Le sixième, c'est le Grand Stade d'Agadir d'une capacité de 45.480 places. Il a été inauguré en 2013, dans la cité balnéaire du sud de la ville. Huit matches sont prévus dans ce stade, dont le choc Egypte-Afrique du Sud, et un quart de finales.

Le septième, c'est le complexe Sportif de Fès d'une capacité de 45.000 places. Il a été conçu dans les années 1990 et achevé en 2003, il offre un cadre spacieux, vivant et parfaitement adapté aux joutes internationales. Quatre matches se joueront dans ce stade.

Le huitième, c'est le Grand Stade de Marrakech, 45.240 places.

Avec son stade annexe de 5.000 places, son vaste centre médias et ses infrastructures médicales, Marrakech est prêt pour les grandes nuits africaines. Le stade accueillera au total 8 matches, dont le très attendu Cameroun-Côte d'Ivoire.

RDC-Sénégal au Grand stade de Tanger

Le neuvième, c'est le Grand Stade de Tanger baptisé Ibn Battuta de 68.000 places, où les Léopards joueront leur troisième match de poules contre le Sénégal. Il est situé à 10km du centre de la ville, inauguré depuis 2011. Au total, six matches dont une demi-finale se jouera dans ce stade.