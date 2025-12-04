Afrique: CAN Maroc 2025 - Desabre doit attendre jusqu'au 15 décembre pour avoir tout son effectif

Alors qu'il était parmi les premiers à publier sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025, avec espoir de bénéficier d'un stage de deux semaines comme d'habitudes, mais non, la Fédération internationale de football association (Fifa), a changé les règles de jeu. Les joueurs convoqués ne pourront quitter leurs clubs respectifs qu'à partir du 15 décembre, soit à une semaine de la compétition. Ainsi, a décidé la plus haute instance du football qui a même déjà notifié les clubs leur autorisant à retenir les joueurs convoqués pour la Can.

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre comme tous les autres sélectionneurs, ne pourra avoir ses joueurs qu'à une semaine de l'évènement. Sunderland AFC envisagerait déjà de garder ses sept joueurs concernés par la compétition, dont Arthur Masuaku et Noah Sadiki, au moins jusqu'au 14 décembre, afin de disputer le derby Tyne-Wear contre Newcastle. Une telle décision empêcherait potentiellement les deux Léopards de rejoindre le groupe dès le début du stage en Espagne, prévu entre les 7 et 8 décembre 2025.

Par ailleurs, plusieurs autres clubs des joueurs congolais n'ont pas encore communiqué leur position à ce sujet.

26 joueurs convoqués

Dans sa liste, sans tergiverser, ni réfléchir deux fois, Sébastien Desabre, a gardé le même effectif qui a joué les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Canada-Mexique-Etats Unis 2026. L'on a noté seulement le retour de Simon Banza qui est venu renforcer l'attaque. Et parmi les absents, il y a celui de Yoane Wissa qui ne prendra pas non plus part à cette Can. Blessé lors du match contre le Sénégal au mois de septembre dernier, à Kinshasa, au stade des Martyrs, le Congolais a repris les entraînements, mais il n'a pas retrouvé son niveau pour la Can.

Ci-après, la liste de 26 joueurs:

Gardiens :

* T. Fayulu (FC Noah/Arménie)

* L. Mpasi (Le Havre/France)

* M. Epolo (Standard de Liège/Belgique)

Défenseurs :

* A. Wan-Bissaka (West Ham United/Angleterre)

* G. Kalulu (Aris Limassol/Chypre)

* A. Masuaku (Sunderland/Angleterre)

* J. Kayembe (KRC Genk/Belgique)

* R. Bushiri (Hibernian FC/Écosse)

* A. Tuanzebe (Burnley/Angleterre)

* C. Mbemba (Lille/France)

* S. Kapuadi (Legia Varsovie/Pologne)

Milieux :

* N. Sadiki (Sunderland/Angleterre)

* E. Kayembe (Watford/Angleterre)

* S. Moutoussamy (Atromitos/Grèce)

* C. Pickel (Espanyol Barcelone/Espagne)

* N. Mukau (Lille/France)

* M. Stroeykens (Anderlecht/Belgique)

* T. Bongonda (Spartak Moscou/Russie)

* M. Balikwisha (Celtic/Écosse)

* N. Mbuku (Montpellier/France)

* B. Cipenga (Castellón/Espagne)

Attaquants :

* S. Banza (Al Jazira/Émirats Arabes Unis)

* F. Mayele (Pyramids/Égypte)

* S. Essende (Augsburg/Allemagne)

* M. Elia (Alanyaspor/Turquie)

* C. Bakambu (Real Betis/Espagne).