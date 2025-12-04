Congo-Kinshasa: Linafoot - Le résultat du match V. Club-Dcmp (1-1) suspendu jusqu'à nouvel ordre

Le résultat du match l'AS V.Club et DC Motema Pembe (1-1), livré, dimanche, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le cadre du 31ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), a été suspendu jusqu'à nouvel ordre suite aux incidents qui ont conduits à l'arrêt de ce match soldé en queue de poisson.

Le match s'est arrêté aux temps additionnels après le but égalisateur de V.Club.

Le derby kinois entre V.Club et son éternel rival n'est pas allé à son terme. La première mi-temps bien négociée, mais toujours sous une vive tension vive par l'engouement des supporteurs de part et d'autre, s'est soldée par un score vierge 0-0.

A la reprise, Dcmp a marqué par l'entremise de Bingi Belo à la 60ème minute.

Alors que les Vert et Noir venaient de revenir au score 1-1, à la 92ème minute, la rencontre s'est brusquement arrêtée dans une atmosphère de confusion. Les supporteurs de V.Club en joie, ont envahi le terrain et les choses ont mal tourné. Le stade Tata Raphaël a été sérieusement saccagé. Les filets de deux poteaux ont été emportés par les inciviques.

C'est vraiment dommage pour ce derby de Kinshasa qui a pourtant bien commencé, avec une intensité digne de la rivalité historique entre les deux formations. Le DCMP a ouvert le score en premier, avant que VClub ne réponde aux arrêts de jeu. La commission de gestion de la Linafoot s'est vite prononcée dans un communiqué, en suspendant le résultat du match. Comme qui dirait, les enquêtes ont été ouvertes pour établir les responsabilités des uns et des autres.