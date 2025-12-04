A la veille de la signature d'un accord de paix global à Washington, prévu pour ce 4 décembre 2025, le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS) a officiellement déclaré son soutien total au Président Félix Tshisekedi.

Dans un communiqué publié le 3 décembre à Kinshasa et signé par son coordonnateur Jean Pierre Lisanga Bonganga, la plateforme politique salue un effort diplomatique historique qui, selon elle, met fin à trente ans de guerre et au « génocide » en RDC. Pour marquer cet événement et réaffirmer son appui au Chef de l'État, le RCET-CPS appelle la population à une marche de soutien massive le 15 décembre 2025.

DECLARATION POLITIQUE.

Le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social, s'est réuni ce mercredi 03 décembre 2025 à Kinshasa, et à ce sujet, un seul point était inscrit à l'ordre du jour à savoir : le soutien au Chef de l'Etat pour la signature de l'Accord global de paix à Washington, ce 04 décembre 2025, et déclare ce qui suit :

Le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social, soutient le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour ses efforts diplomatiques qui aboutissent enfin, trente ans après, à la fin de la guerre, à l'arrêt du génocide et à la renaissance de la RD Congo. Pour faire date, le RCET-CPS a pris contact avec les représentations diplomatiques des pays impliqués dans la résolution de cette crise pour leur exprimer son soutien et son attachement indéfectible au Chef de l'Etat pour avoir préserver les valeurs cardinales de notre pays.

A cet effet, le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social, s'est approché des représentations diplomatiques suivantes : Les Nations-Unies via la MONUSCO, l'Union Européenne, les Etats-Unis d'Amérique, les Emirats Arabes unis, la France, la Belgique, la SADC, le Togo, l'Angola et la République Sud-Africaine.

En tout état de cause, le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social, réaffirme que, depuis trente ans, le seul gouvernement qui a réussi à mettre un terme à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, c'est le régime dirigé par le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat.

Pour le RCET-CPS, le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat, mérite respect et considération. C'est pour cela que le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social, rappelle à l'opinion qu'il marchera le 15 décembre 2025 et en appelle à la population d'y participer massivement.

Fait à Kinshasa, le 03 décembre 2025

Pour le Rassemblement des Compagnons d'Etienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès Social,

Jean Pierre LISANGA BONGANGA Coordonnateur

Président National de la Convention Chrétienne pour la Démocratie