Congo-Kinshasa: Lutte contre la milice 'Mobondo', Maluku - Un pas géant pour un retour espéré de la paix !

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, a procédé ce mardi 2 décembre au lancement officiel de l'opération pilote de désarmement et de démobilisation des ex-combattants dans le quartier Mbankana, commune urbano-rurale de Maluku, sur le plateau des Batékés, territoire du peuple Teke. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (P-DDRCS).

Ce programme traduit la volonté du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de restaurer la paix et la sécurité, notamment à travers la lutte contre la milice Mobondo, née d'un conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Yaka. Un conflit qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Bandundu ainsi que dans la partie ouest de Kinshasa.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs ex-combattants se sont présentés volontairement au Vice-Premier ministre et ont remis leurs armes, marquant ainsi leur désengagement officiel de ce mouvement qui a endeuillé de nombreuses familles.

Prenant la parole, Ted Matakama, ex-combattant Yaka démobilisé, a rassuré le patron de la territoriale sur leur volonté de contribuer à la restauration de la paix, une paix réelle et durable, dans cette partie du territoire à travers ce geste de désarmement.

«Nous avons déposé nos armes pour que la paix, voulue par le Président de la République, devienne effective sur toute l'étendue du plateau. Nous demandons la paix aux soldats, à nos frères du plateau Batéké. Pour nous Bayaka, demandons une paix réelle et durable. Le geste que nous venons de poser doit être réel et effectif. Monsieur le Vice-Premier Ministre, veuillez transmettre nos doléances aux autorités. En déposant les armes, nous sommes prêts pour la paix et nous demandons aussi le développement», a-t-il déclaré.

Jacquemain Shabani a insisté que le développement sans paix n'est qu'une simple illusion et que l'unité et la cohésion nationale demeurent le socle même d'un développement durable pour un Etat.

«Nous devons comprendre que le développement est impossible sans la paix. Et pour que cette paix devienne une réalité, nous devons nous unir pour la construire ensemble. Si nous ne sommes pas unis, si certains continuent à semer le trouble, il n'y aura pas de développement», a-t-il martelé.

Le Vice-Premier Ministre a également rappelé que cette opération n'est pas une finalité, mais le début d'un processus structuré visant à transformer : les armes en instruments de paix ; les ex-combattants en acteurs du développement et les zones de conflit en espaces de stabilité et de progrès.

Ladite opération constitue une étape majeure vers le retour de la paix et de la stabilité dans l'ouest de la République Démocratique du Congo et renforce les efforts de réconciliation et de cohabitation pacifique entre les communautés locales.

Cette initiative constitue un signal fort : l'État est présent, mobilisé et déterminé à rétablir la sécurité et à accompagner les populations affectées vers un avenir plus stable.