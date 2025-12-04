Congo-Kinshasa: Le jeune entrepreneur Benediction Mandiangu séduit le Grand Bandundu avec ses machines agroalimentaires

Bénédiction Mandiangu, jeune entrepreneur et étudiant à l'Université Kongo, continue de s'imposer comme l'une des figures montantes de l'innovation technologique dans le territoire de Madimba, au Kongo Central. À seulement quelques années d'expérience, il vient de livrer deux machines de transformation agroalimentaire, un séchoir hybride et un broyeur électrique, à des entrepreneures de Kikwit, dans le Grand Bandundu.

Fruit de son entreprise Technoben, ces équipements ont été conçus à Kisantu avant d'être acheminés à Kikwit. La qualité du travail de ce jeune innovateur a attiré l'attention de l'incubateur Pull-Up, dans le cadre de son programme « Succès pour elle », dédié à l'accompagnement des femmes entrepreneures.

Séduit par son savoir-faire, l'incubateur a sollicité son expertise afin de répondre aux besoins croissants en matériel de transformation, notamment dans la filière piment.

Des machines conçues pour la performance et l'hygiène

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les innovations présentées :

Un séchoir hybride nouvelle génération, fonctionnant à la fois au charbon et à l'électricité. Ce choix offre une flexibilité énergétique adaptée aux réalités locales. L'intérieur du séchoir, entièrement recouvert d'inox, garantit une hygiène optimale et une qualité de séchage élevée. Les plateaux, également en inox, permettent un traitement efficace d'aliments comme le piment.

Un broyeur électrique, destiné à transformer le piment séché en poudre fine, répondant ainsi aux exigences de productivité et de qualité des entrepreneures locales.

Une livraison accompagnée d'une formation complète

Au-delà de la simple livraison, Benediction Mandiangu s'est rendu à Kikwit pour assurer une formation pratique sur l'utilisation, la gestion et la maintenance des machines. Une étape qui a renforcé la confiance des bénéficiaires et assuré une prise en main optimale des équipements.

Le test de fonctionnement sur place s'est révélé concluant, suscitant un vif enthousiasme parmi les utilisatrices.

« Contente de voir des jeunes du pays fabriquer de bonnes machines comme celles-ci, avec une garantie de maintenance et une proximité en cas de problème », a témoigné une entrepreneure locale.

Des commandes déjà en perspective

Séduites par la qualité des équipements et la disponibilité du jeune entrepreneur, plusieurs autres femmes entrepreneures présentes ont manifesté leur volonté de passer commande auprès de Technoben.

Lauréat de la première édition des Kongo Awards, Benediction Mandiangu poursuit aujourd'hui ses études à la faculté de polytechnique de l'Université Kongo. Ambitieux et déterminé, il rêve de positionner Technoben comme une référence en RDC dans la fabrication de machines destinées à la production agroalimentaire.