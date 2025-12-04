Congo-Kinshasa: Plan - Guylain Nyembo préconise l'inclusion sociale et défend sa vision d'un développement de haute qualité !

Le Ministre d'État Guylain Nyembo, a participé ce mardi 02 décembre à la table ronde des partenaires consacrée à la mobilisation des ressources pour les personnes vivant avec handicap en RDC.

Aux côtés de la Ministre d'État des Affaires Sociales, Eve Bazaiba, et de la Ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, il a porté un message clair : renforcer l'inclusion sociale et garantir que chaque action de développement « ne laisse personne de côté ».

Dans son intervention, le Ministre d'État Guylain Nyembo a rappelé que la prise en charge des personnes vivant avec handicap n'est pas un simple volet social, mais un impératif constitutionnel et moral, au coeur de la vision portée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il a également mis en avant la cohérence des réformes engagées, notamment :

Le Plan National Stratégique de Développement (PNSD 2024-2028) ;

Le Programme d'Investissements Publics ;

La Politique Nationale de l'Aide (PNA) visant une meilleure coordination et efficacité de l'aide extérieure ;

La reconfiguration du Cadre de Coordination de l'Aide (CCOAD).

Au centre des échanges, un projet structurant a été mis en lumière : la création, la réhabilitation et la modernisation des Centres de Formation Professionnelle « CENAPHI », dédiés aux personnes vivant avec handicap. Une initiative déjà engagée et soutenue par le Ministère du Plan & CAD pour promouvoir la formation, l'employabilité et l'autonomie des personnes vivant avec handicap.