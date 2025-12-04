Un programme de pêche financé par le Groupe de la Banque africaine de développement améliore la vie de deux millions de personnes et stimule la transformation économique de 16 pays de la SADC

Une initiative régionale qui a profondément transformé la gestion des ressources aquatiques et dynamisé le commerce transfrontalier de poisson améliore aujourd'hui la vie de près de trois millions de personnes en Afrique australe, en augmentant la production, la consommation et les revenus liés au poisson.

Le Programme pour l'amélioration de la gouvernance des pêches et des corridors commerciaux de l'économie bleue (PROFISHBLUE) a généré des volumes d'échanges transfrontaliers dépassant les 500 000 tonnes au cours des quatre dernières années, créant des emplois, renforçant la sécurité alimentaire et contribuant à la résilience climatique dans 16 États membres de la SADC.

Cette initiative a permis de renforcer les capacités de plus de 250 000 bénéficiaires dans sept pays du Fonds africain de développement (République démocratique du Congo, Madagascar, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) grâce à diverses formations, des programmes de transfert de connaissances, des équipements et outils d'assurance qualité du poisson et des véhicules de transport frigorifiques.

La formation a couvert de nombreux domaines, notamment la chaîne de valeur du poisson et son exploitation après la capture, le développement d'entreprises et l'incubation de PME, les programmes d'amélioration génétique des espèces endémiques de tilapia, les normes communes et l'harmonisation des politiques en collaboration avec les bureaux de normalisation et les agents des douanes, la nutrition et le développement de produits à base de poisson, la planification des investissements dans l'économie bleue et les mécanismes de financement.

Un soutien supplémentaire a été apporté à l'évaluation des stocks de poissons dans les lacs transfrontaliers, aux systèmes de surveillance des navires pour lutter contre la pêche illégale, à la formation à l'inspection des navires et aux statistiques sur les captures de poissons.

À l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, le 21 novembre, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le Groupe de la Banque africaine de développement et des partenaires stratégiques se sont réunis à Gaborone pour célébrer ces réussites et montrer comment le projet a transformé les chaînes de valeur du poisson et les marchés de consommation locaux depuis son lancement en 2022.

Cette initiative financée par un don de 9,2 millions de dollars dans le cadre du FAD 15 du Groupe de la Banque africaine de développement a réussi à faciliter l'intégration régionale et le développement économique en améliorant la gouvernance des pêches et en établissant des corridors de commerce durables pour l'économie bleue.

Cette année, la Journée mondiale de la pêche s'inscrivait dans le droit fil de l'approche communautaire et de la gouvernance multiniveaux de PROFISHBLUE, ainsi que de son impact mesurable sur les communautés de pêcheurs à travers l'Afrique australe.

Le rassemblement a réuni des responsables gouvernementaux, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé et des parties prenantes de la société civile afin de tracer la voie à suivre pour un développement durable de la pêche dans la région.

Un impact transformateur dans toute la région

« Nous sommes reconnaissants envers le Groupe de la Banque africaine de développement pour le financement de la mise en oeuvre de ce projet dans le cadre de l'économie bleue », a déclaré le directeur Domingos Gove au nom d'Angele Makombo Ntumba, secrétaire adjointe de la SADC chargée de l'Intégration régionale. « Ce soutien a démontré notre capacité à améliorer les systèmes alimentaires aquatiques au profit de plus de 380 millions de personnes dans la région ».

Le projet a démontré avec succès que les ressources halieutiques peuvent être gérées de manière durable, équitable et résiliente face au changement climatique et aux chocs externes.

« Le projet PROFISHBLUE a montré les meilleures pratiques en matière d'intégration régionale des corridors commerciaux de l'économie bleue et du commerce transfrontalier du poisson », a déclaré Neeraj Vij, responsable régional du secteur des opérations Nourrir l'Afrique pour l'Afrique australe à la Banque africaine de développement. « Environ 3 milliards de personnes dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales pour les aliments d'origine aquatique, contribuant ainsi à hauteur de 300 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. Ce projet démontre comment un investissement stratégique dans la gouvernance des pêches peut créer des chaînes de valeur compétitives, génératrices d'emplois et de moyens de subsistance, tout en éradiquant l'extrême pauvreté, particulièrement en milieu rural ».

M. Vij a réaffirmé l'engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à élargir le soutien aux initiatives en faveur de l'économie bleue dans l'ensemble des États membres de la SADC.

Les principaux partenaires en oeuvre sont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le Fonds mondial pour la nature (WWF), WorldFish et l'Organisation africaine de normalisation (ARSO).

Kagisanyo Bedi, directeur de la Pêche et de l'apiculture au ministère des Terres et de l'Agriculture du Botswana, a salué cette initiative qui crée une plateforme essentielle d'apprentissage et d'échange d'idées entre les parties prenantes de la région.

La célébration a donné lieu à des témoignages de femmes travaillant dans le secteur de la pêche qui ont expliqué comment le projet avait amélioré leurs moyens de subsistance, soulignant ainsi l'approche de développement inclusif du projet.

« Nous nous sommes lancés dans un parcours d'investissement que peu de petits entrepreneurs envisageraient de faire, tester la technologie de la culture d'algues marines. Nous apprécions cette opportunité... », a déclaré Hifadhi Hai, un participant au projet originaire de Tanzanie.

Tamala Mtambo, un transformateur de poisson de la Twiyule Fish Cooperative, au Malawi, a abondé dans le même sens : « ProFishBlue nous a aidés à faire de la transformation du poisson une source de progrès. »